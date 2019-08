Gli eventi del weekend a Rimini dal 23 al 25 agosto. Elenco completo

Eventi

Rimini

| 19:19 - 22 Agosto 2019

Arco d'Augusto di Rimini.

Cosa fare il 23, 24, 25 agosto nel riminese? Ecco qualche idea fra musica, serate ed eventi.



IN EVIDENZA. Simon Rattle sul podio Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. Alla testa di una fra le più blasonate formazioni sinfoniche internazionali, la London Symphony Orchestra, Sir Simon Rattle debutta venerdì 23 agosto, ore 21 al Teatro Galli per uno degli appuntamenti della manifestazione musicale romagnola, in un programma dove il virtuosismo orchestrale e direttoriale è destinato ad esaltare partiture come le Danze Slave di Antonín Dvořák e la Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov.



MUSICA. Teo Mandrelli torna nella sua Bellaria Igea Marina per un esplosivo dj set. Un venerdì di festa al Polo Est di Bellaria Igea Marina. Il 23 agosto lo spazio multi eventi sulla spiaggia nell'area del Portocanale offrirà al pubblico un grande evento musicale on the beach, con il dj set di Teo Mandrelli e Andrea Mattei. Alle 21 sarà Airon dj ad aprire l'evento. Teo Mandrelli farà dunque tappa nella sua Bellaria Igea Marina accompagnato dal vocalist Andrea Mattei.



Verucchio, torna 'Rocca in musica': concerti e spettacoli. L'evento si terrà venerdì 23 agosto, venerdì 28 agosto e domenica 1 settembre. La Rocca Malatestiana di Verucchio si prepara per regalarvi tre date imperdibili: venerdì 23 agosto, venerdì 28 agosto e domenica 1° settembre torna la seconda edizione di ‘Rocca in musica’.



Cattolica, in piazza Primo Maggio un grande tributo alla musica anni '70 e '80. Venerdì 23 agosto (ore 21.30) piazza Primo Maggio di Cattolica ospita il nuovo live tour della West River Band, gruppo pesarese protagonista di un'emozionante tributo ai cantanti e alle band americane degli anni '70-'80: Eagles, Dobbie Brothers, Supertramp, America, Creedence Clearwater Revival, Toto, Lynyrd Skynyrd, The Knack, Steve Miller Band, ma anche Robert Palmer, Christopher Cross e Simon&Garfunkel.



Le canzoni di Lucio Dalla rivivono nell'ultimo concerto estivo di Rimini Classica. Sabato 24 agosto, alle ore 21 nel terrazzo di piazza Malatesta di Monte Colombo: "La Sera dei Miracoli". Sarà tutto dedicato a Lucio Dalla l'ultimo concerto della esaltante estate 2019 di Rimini Classica che si chiuderà con oltre 3000 spettatori presenti ai vari spettacoli.



Riccione, la Perla Verde e il "nastro rosa": una giornata dedicata a Lucio Battisti. Ultimo appuntamento della rassegna "Albe in controluce" domenica 25 agosto. Dall’alba al tramonto un’intera giornata dedicata a Lucio Battisti, con l’ultimo appuntamento del 2019 della rassegna Albe in controluce e la proiezione in serata del film Un’avventura.



TRADIZIONE. A San Leo torna la magia di AlchimiAlchimie, tra fuochi d'artificio e spettacoli. San Leo ricorda il Conte di Cagliostro con “AlchimiAlchimie”, l’evento che sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 Agosto trasformerà il centro storico leontino in palcoscenico per spettacoli, performance di artisti e compagnie. L'anteprima alle 16 di venerdì 23 agosto, quando il centro storico inizierà ad animarsi con l'apertura del mercatino alchemico. Dal 23 al 26 agosto il palazzo Mediceo ospiterà alcuni Workshop.



A Morciano di Romagna torna la Sagra degli Spaghetti. E’ uno degli eventi più attesi dell’estate morcianese. E’ la Sagra degli Spaghetti, che quest’anno torna in una versione speciale in occasione della sua 37esima edizione. Appuntamento venerdì 23 agosto nella centralissima via Roma (ingresso gratuito).



Sangiovese Street Festival. Su i calici: sabato parte la 52esima edizione di Sangiovese street festival. Tra degustazioni, cene e spettacoli, un'annata dedicata a radici e tradizioni romagnole Sabato 24 e domenica 25 Agosto si svolgerà a Coriano la 52esima edizione del Sangiovese Street Festival, dedicata alle radici e tradizioni i romagnole. Il Sangiovese sarà sempre il protagonista assoluto e i migliori vini dei produttori della Romagna saranno il cuore pulsante della manifestazione.



PER LA FAMIGLIA. Miss Mondo Italia, selezioni a Bellaria per tutte le ragazze tra 16 e 26 anni. Venerdì 23 agosto in piazzale Perugia, quattro fasce in palio. Le selezioni e i casting romagnoli di Miss Mondo Italia, dopo le tappe svolte a Le Befane Shopping Centre di Rimini, a Bagno di Romagna, sulle spiagge dei bagni di Cervia, nelle piazze di Lido Adriano e Santarcangelo di Romagna, arrivano venerdì 23 agosto 2019 in Piazzale Perugia a Bellaria. L’appuntamento, voluto dal centro commerciale naturale “Isola dei Platani”, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, dai commercianti di Via Perugia e da sostenitori locali, è fissato per le ore 21.15 in Piazzale Perugia (Zona Stazione). La manifestazione è aperta a tutte le ragazze di età compresa tra i 16 e i 26 anni.



Con Bimbobell il Natale è d'estate sulla spiaggia di Torre Pedrera. Al bagno 59 tanto divertimento con il truccabimbi di Arianna Barlini e gadget. Il Natale d'estate torna sulla spiaggia di Rimini grazie all'animazione di Bimbobell. Domenica 25 agosto dalle 9 alle 12 al bagno Amerigo 59 di Torre Pedrera tanto divertimento in spiaggia per le famiglie a partire dalle 9 con il truccabimbi della campionessa di body painting Arianna Barlini. Alle 10 distribuzione dei cappellini di Natale per i bimbi, a seguire lo spettacolo di Bimbobell con musica, giochi, magie, premi Hasbro Gaming e Figurine Panini. Alle 11.30 arriverà Babbo Natale, con panettone e brindisi per tutti.



Torna SantarcanGelato, la festa del Gelato Artigianale per un week end golosissimo. Tanti giochi per bambini e nuovi gustosissimi gelati. Dopo una lunga assenza, quest'estate, e più precisamente venerdì 23 e sabato 24 agosto, torna SantarcanGelato, la festa del Gelato Artigianale. Un ritorno graditissimo di quella che è stata una delle feste più apprezzate dell'Estati Vive santarcangiolesi degli anni passati.



Weekend al Parco Sasso Simone e Simoncello, escursioni e trekking suggestivi, protagonista il lupo. Proseguono gli eventi e le escursioni al Parco Sasso Simone e Simoncello.“Al lupo! Al lupo!” venerdì 23 agosto nella cornice di Pietrarubbia, borgo Storico del Montefeltro che negli anni 90 fu ristrutturato con l'ausilio dello scultore Arnaldo Pomodoro, un’escursione speciale che unisce natura, teatro, musica e buon cibo in compagnia del musicista e gastronomo narratore Raffaele De Feo.



