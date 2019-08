Novafeltria, 'affronta' i carabinieri con un coltello: "Prima o poi uno di voi lo ammazzo"

Cronaca

Novafeltria

| 15:19 - 21 Agosto 2019

Prima ha chiesto l’intervento alla centrale operativa dei carabinieri di Novafeltria sostenendo che il cane lo aveva morso in casa, poi una volta arrivati i militari si è presentato armato di un grosso coltello con lama da 15 centimetri urlando «prima o poi uno di voi lo ammazzo!». Si tratta di un 56enne pregiudicato, perciò già noto alle forze dell’ordine, che è stato invitato a calmarsi e a consegnare l’arma impropria. Alla reazione violenta però è stato presto immobilizzato e disarmato. Addosso aveva anche un altro coltello a serramanico. L'uomo era sottoposto alle misure cautelari quali l’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante la notte e obbligo di presentarsi in caserma due volte la settimana. Nei giorni scorsi era stato anche contravvenzionato poiché colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza.



«Il soggetto ha manifestato segni di insofferenza ed irascibilità verso i militari quando si presentava in caserma per firmare, arrivando qualche giorno fa, davanti alla sede della compagnia, ad urlare minacce contro i militari in piena notte», racconta la comandante della compagnia di Novafeltria, capitano Silvia Guerrini, «per questo sarà ulteriormente denunciato. Abbiamo già chiesto all’autorità giudiziaria un ulteriore aggravamento delle misure cautelari, ritenendo il soggetto sempre più pericoloso ed incontenibile». Ecco allora che l’arrestato, dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza presso la compagnia di paese, mercoledì mattina è stato condotto all’udienza per direttissima al tribunale di Rimini dove il giudice lo ha condannato a 4 mesi di reclusione convalidando di fatto l’arresto, ma con la sospensione condizionale della pena è stato subito rimesso in libertà.