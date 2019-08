A Morciano di Romagna torna la sagra degli spaghetti

Eventi

E’ uno degli eventi più attesi dell’estate morcianese. E’ la Sagra degli Spaghetti, che quest’anno torna in una versione speciale in occasione della sua 37esima edizione. Appuntamento venerdì 23 agosto nella centralissima via Roma (ingresso gratuito). Ingredienti fondamentali della Sagra – organizzata dalla Pro Loco di Morciano con la collaborazione del Comune - saranno la musica, la voglia di stare insieme e, naturalmente, lo spaghetto, in due diverse varianti (al tonno e al ragù, accompagnati da menù a tema) adatte a tutti i palati. A scaldare l’attesa, già, dalle 19.30, sarà Luigi Del Bianco dello staff di Radiosabbia, mentre dalle 21.45 spazio alla Revolution Band, che terrà compagnia al pubblico con la sua musica. Non mancherà l’intrattenimento con lo Scombussolo, giochi di legno e gonfiabili per far divertire i più piccoli (via Bucci). Dalle 20.30, sempre in via Bucci, laboratori creativi e di stampa, mentre alle 21 e alle 22 andrà in scena lo spettacolo di burattini a cura del Teatrino di Carta. La Sagra degli spaghetti ha, da sempre, una fortissima valenza simbolica per i morcianesi. Essa, infatti, si lega indissolubilmente alla storia recente del paese e in particolar modo a quella del pastificio Ghigi, vera e propria istituzione del territorio, che ha visto intere generazioni lavorare al suo interno.