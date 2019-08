Acque pulite lungo tutta la riviera di Rimini: il decimo bollettino Arpae garantisce bagni sereni a tutti

Attualità

Rimini

| 15:06 - 21 Agosto 2019

Il mare in un punto della spiaggia di Rimini (foto di repertorio).

Acque marine tutte balneabili, con livelli di Escherichia coli ed Enterococchi nella norma. Sono i risultati riassunti nel decimo bollettino regionale relativo al campionamento programmato delle acque marine di balneazione della Regione Emilia-Romagna effettuato il 19 agosto. Ricordiamo che limite fissato per E. coli è di 500 (è il numero più probabile di batteri ogni 100 ml d’acqua), mentre per E. intestinali è di 200 (mpn/100ml).



Sono state controllate 39 acque di balneazione e la classificazione 2015-18 risulta essere eccellente per tutte quasi le acque.



Il comune con una presenza più equilibrata di batteri in mare è Misano Adriatico, dove tutti i valori rilevati e stimati sono inferiori o pari a 10. L’acqua di Rio Agina è definita buona.

A Riccione buona è l’acqua a nord della foce del Marano (nonostante un basso livello di batteri), mentre di qualità scarsa quella a sud (escherichia coli ed enterococchi oscillano tra 100 e 150).

Un’altra foce non ha acque brillanti ed è quella del Marecchia a Rimini: a nord l’acqua è di classificazione buona, a sud invece è scarsa (livello di E. coli di 86). Per il resto va tutto molto bene, con un leggero incremento di E. coli a Torre Pedrera in località Cavallaccio (203/500, che è comunque ampiamente nella norma).

A Bellaria-Igea Marina le acque sono tutte eccellenti (a Rio Pircio E. coli da 110).



Nel complesso quindi la situazione è più che ottimale per godersi vacanze in acque sicure e decisamente controllate, tanto che molti del settore ricordano che il mare romagnolo è quello più controllato d’Italia. (f.v.)