Tutto pronto per il Triathlon non agonistico in mountain bike a San Giuliano di Rimini

Sport

Rimini

| 14:51 - 21 Agosto 2019

Partenza edizione 2018.

Domani giovedì 22 agosto alle ore 18 prenderà il via la 13esima edizione del triathlon non competitivo, aperto tutti, sulla spiaggia del Lido San Giuliano di Rimini.

La manifestazione vuol offrire a tutti coloro che vogliono provare un triathlon con 250 metri di nuoto attorno alla scogliera della spiaggia di San Giuliano Mare, circa 10 km in mountain bike tra andata e ritorno sulla pista ciclabile del Marecchia e poco più di 2 km di corsa sulla passeggiata della nuova darsena.

L’evento fa parte del programma del “Meeting per l’amicizia fra i popoli” di Rimini



QUESTE LE INDICAZIONI. Partenza ore 18 al Lido S. Giuliano Mare Presso Piazza della Balena (incrocio tra via Zavagli ed Ortigara a sx della Nuova Darsena). Ritrovo ore 17,00- Un’escursione non competitiva sotto forma di Triathlon

Partenza a nuoto zona a sinistra della Nuova Darsena di Rimini. Si percorrono 250 metri. Tratto in bicicletta di 9 Km in fuori strada e sulla pista ciclabile del Marecchia (è consigliabile la Mountain bike). Tratto di corsa di 2.5 Km sul lungomare e nuova Darsena



ETA’: minorenni solo sotto responsabilità di un adulto

NUMERO MASSIMO: 60 partecipanti

BICICLETTA: mountain bike personale (attenzione il percorso è fuori strada con sterrato), casco obbligatorio

GARA: non competitiva e senza classifica

IDONEITA’: ogni partecipante deve essere in possesso di un certificato per la pratica di uno sport non agonistico

ISCRIZIONE: 5 Euro



Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Sport Meeting di Rimini presso Fiera di Rimini: 348.0841451 - 348.0841435 - Centro Sociale S. Andrea: 335 7348847