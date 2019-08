Si passano un coltello in piazza: coppia di giovani coniugi segnalata alla polizia

Cronaca

Rimini

| 14:42 - 21 Agosto 2019

Martedì pomeriggio attorno alle 17 alcune persone hanno visto in viale Vespucci a Rimini una coppia, lui 36enne di Pescara e lei di poco più giovane, accompagnata da un passeggino mentre si scambiava un grosso coltello. Insospettite hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono sopraggiunte tramite una volante della polizia per verificare il fatto. All’inizio i due hanno negato il possesso dell’arma, ma una volta perquisiti è stato trovato prima un taglierino nel marsupio di lui, poi un pugnale nella borsa di lei. Incapaci di dire in quale negozio l’avessero acquistato, alla fine l’uomo si è accollato tutte le colpe, beccandosi una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Per questo la donna non è stata denunciata.