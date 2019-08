Rimini Calcio, Ferrani infortunato: forfait contro l'Imolese? Giovedì conferenza stampa di Grassi

Sport

Rimini

| 14:41 - 21 Agosto 2019

Il presidente Giorgio Grassi e mister Renato Cioffi.

Giovedì alle ore 12 nuova conferenza stampa del presidente del Rimini Giorgio Grassi nella sede sociale. Intanto bussa alle porte l’Imolese (arbitra Filippo Giaccaglia di Jesi , Franco e Munerati gli assistenti). Sarà assente l’ex Alimi per squalifica nelle file ospiti, mentre nel Rimini mancherà probabilmente il difensore Ferrani. Al rientro dopo uno stop per infortunio, ha subito nel derby di Coppa Italia a Pesaro un duro colpo al quadricipite femorale: le sue condizioni si valuteranno nel fine settimana, ma lo stop è probabile.

MERCATO Potrebbe essere il centrocampista 32enne Andrea Montanari il rinforzo del centrocampo. In pratica una conferma: lo scorso anno ha giocato 35 presenze (una rete segnata). Aveva il contratto in scadenza e lo staff tecnico non lo aveva riconfermato, ma dopo il ribaltone il suo nome era tornato a circolare con insistenza anche se parevano altri i profili, dopo la partenza di Alimi - il migliore del reparto nella scorsa stagione - che lo staff tecnico ricercava dal punto di vista tecnico e fisico. Evidentemente un’altra pedina arriverà ad irrobustire il reparto.

A Salò, seconda partita della stagione, si giocherà alle ore 15.