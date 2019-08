Giovedì 22 agosto Edoardo Bennato in concerto al Meeting di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:11 - 21 Agosto 2019

Edoardo Bennato.

Con lo spettacolo Edoardo Bennato in concerto, domani sera, giovedì 22 agosto, alle 21.45, Auditorum Intesa Sanpaolo B3, prosegue il viaggio del cantautore napoletano attraverso le città italiane, all’insegna delle sue storie irriverenti, sognanti e commoventi, che narrano di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove i potenti sono da sbeffeggiare, si inneggia alla forza umana del popolo e si attraversano le eterne e universali esperienze umane: gioia, dolore, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori di poeti e cantautori: l’amore.

Edoardo Bennato torna al Meeting con un live dopo lo strepitoso successo del tour teatrale e con la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli(chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria).

In oltre due ore di musica, il concerto attraversa i numerosi classici canzone che compongono il pregiato carnet dell’artista napoletano – L’isola che non c’è, Il gatto e la volpe, Viva la mamma, solo per citarne alcuni – affiancandoli ai recenti successi. Ingredienti fondamentali dello spettacolo, accanto alla buona musica, saranno video colorati e coinvolgenti, interazione con il pubblico e la consueta energia rock ‘n roll, a rendere il concerto non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.