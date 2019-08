Gioele Dix sul palco del Meeting per parlare di paternità partendo da Telemaco

Eventi

Rimini

| 11:57 - 21 Agosto 2019

Gioele Dix.

È possibile ridere, commuoversi, riflettere, attraversando la letteratura di otto secoli fa e ritrovandoci le parole, i drammi, l’esperienza più intima che ci caratterizza oggi? Come può un personaggio creato dalla cultura orale della Grecia arcaica incarnare le cose che si agitano dentro di noi? È la sfida che affronta Vorrei essere figlio di un uomo felice, monologo di e con Gioele Dix (produzione Giovit), in scena mercoledì 21 agosto, alle 21.45 all’Auditorium Intesa Sanpaolo B3, ispirato ad un progetto andato in onda con successo sui Rai 5, ripreso e attualizzato per andare in scena sui palcoscenici in versione rinnovata e arricchita.

Telemaco, il figlio di Ulisse che non ha mai conosciuto suo padre e che parte per cercarlo, è in qualche modo ciascuno di noi: un figlio che deve conquistare se stesso, diventare l’uomo che è destinato ad essere. Per farlo, ha bisogno di conoscere colui da cui proviene. Non è solo questione biologica o biografica. Per poter crescere, essere generato oggi, deve sapere da chi è stato generato all’origine. Nel suo originale, esilarante viaggio attraverso i sorprendenti territori della letteratura antica, in cui vengono incastonati come perle preziose personalissimi ricordi d’infanzia, Gioele Dix si interroga sul significato dell’essere figli e dell’essere padri, sulla difficoltà, la bellezza e comunque la vitale necessità di questo rapporto costitutivo. Tutti noi, padri o figli, magari l’uno e l’altro insieme, possiamo così scoprirci protagonisti della nostra personale Telemachia.