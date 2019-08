Basket C Silver, i Titans confermano il play guardia Tommaso Sorbini

Sport

Repubblica San Marino

| 11:19 - 21 Agosto 2019

Il play guardia Tommaso Sorbini.

L’ultimo tassello, in questo post Ferragosto che avvicina i Titans all’inizio della preparazione, è Tommaso Sorbini. Una conferma per lui, che nella scorsa stagione si è diviso tra Promozione e C Silver mostrando ottime qualità di brillantezza e talento in posizione di play-guardia. Sorbini, classe ’99, darà una mano in un ruolo da sempre chiave e delicato per le sorti della squadra. La Tiss’ You Care San Marino è felice di riaccogliere Tommaso per questa stagione 2019/2020 e gli augura buon lavoro a partire dal prossimo inizio di preparazione.

LUNEDÌ 26 INIZIA LA PREPARAZIONE. La squadra comincerà la preparazione lunedì prossimo, il 26 luglio. Agli ordini di coach Massimo Padovano e del suo staff, l’intero gruppo si riunirà al Multieventi Sport Domus alle 18 per iniziare a lavorare fisicamente e tecnicamente in vista della stagione ventura. La prima giornata di campionato è prevista per il weekend di domenica 6 ottobre.

CALENDARIO AMICHEVOLI. Dalla prima settimana di settembre il gruppo di C Silver sosterrà alcune amichevoli per testare il grado di preparazione della squadra. Al momento sono state fissate le seguenti gare: venerdì 6 settembre @ Bramante Pesaro, sabato 14 e domenica 15 torneo @ Bertinoro, sabato 21 @ Loreto Pesaro.