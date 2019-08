Calcio giovanile, nasce la scuola calcio 'Valconca Footoball's Future': nello staff Pederiva

Sport

Montegrimano

| 11:07 - 21 Agosto 2019

A Mercatino Conca nasce la scuola calcio Valconca Football's Future.



E' nata la nuova scuola calcio "Valconca Football's Future". La scuola calcio nasce nella Valle del Conca con sede a Mercatino Conca. Lunedì è cominciata l'attività con la partecipazione di numerosi ragazzini che si sono divertiti con partitelle e giochi vari. Tutto questo fa parte dei 6 open day offerti per fare in modo che i ragazzini prima dell'iscrizione abbiano modo di conoscere modi e programmi dello staff. I prossimi open day saranno giovedi 22 agosto dalle ore 17 alle 19 ai giardini di Mercatino Conca dove i bambini potranno conoscere lo staff e i genitori possono rendersi conto del valido progetto. Nei giorni 27 e 30 agosto e 3 e 6 settembre si svolgeranno al campo sportivo di Mercatino Conca le due settimane di prova con allenamenti veri e propri. Le iscrizioni sono possibili recandosi agli open day, contattando il numero 339-2506784, oppure visitando la pagina facebook Valconca Football's Future.



LO STAFF Stefano Rosati- Presidente, Davide Bianchi- Vice presidente, Cosmi Monia - segretario tesoriere, Luciano Pensierini - consigliere, Lorenzo Broccoli- consigliere

Pierangelo Manzaroli - coordinatore progetto, Firmino Pederiva - istruttore tecnica calcistica, Matteo Camillini - ex calciatore professionista, Michele Camillini -ex calciatore professio