Dolce appuntamento di fine agosto: torna SantarcanGelato, divertimento per tutti i gusti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:03 - 21 Agosto 2019

Gli organizzatori con il sindaco Parma.

A pochi giorni dal suo inizio, venerdì 23 agosto, è stata presentata alla stampa l’edizione 2019 di SantarcanGelato alla presenza del Sindaco di Santarcangelo Alice Parma, degli assessori Zangoli e Garattoni, dei rappresentanti della ditta Mo.Ca e, naturalmente, di Città Viva e Pro Loco, organizzatori dell’evento.

A far gli onori di casa Marco Adelfio, titolare di una gelateria e promotore del ritorno della manifestazione mancante dal 2015.

Il Sindaco ha tenuto a precisare come tutti gli eventi organizzati a Santarcangelo hanno come scopo l’arricchimento di tutta la città e non degli organizzatori che svolgono la loro opera in completo volontariato.

Alice Parma ha inoltre sottolineato come quest’estate santarcangiolese di eventi sia molto positiva e abbia registrato ottime presenze sempre mantenendo le peculiarità della Città Slow del cui circuito fa parte la città.

Adelfio, oltre a illustrare lo svolgimento della festa, coupon per gli assaggi di gelato (stile calici), 8 postazioni gelato, 15 nuovi gusti, la musica dal vivo e l’intrattenimento per i più piccoli ha posto un particolare rilievo all’iniziativa “Un Gioco è per tutti”: durante il mercatino dei bambini, di venerdì 23, chi vorrà potrà acquistare un giocattolo e donarlo ai bambini meno fortunati portandolo in un apposito contenitore posto alla ProLoco (via Battisti), chi lo farà sarà premiato con un coupon omaggio per un assaggio di gelato. Un’iniziativa solidale che si somma a quella eco-friendly di scegliere solo materiale ecosostenibile e biodegrabile per coppette e cucchiai.

All’interno della Festa sarà molto significativa la presenza di Mo.Ca, azienda romagnola leader nel settore del gelato. Oltre al laboratorio del gelato in Piazza Ganganelli ci sarà il Mo.Ca Challenge: una giuria che premierà il miglior gelato presente durante SantarcanGelato.

“Siamo molto felici di essere main sponsor di Santarcangelato insieme a Carpigiani e a ISA. Non potevamo mancare perché anche a noi sta a cuore la valorizzazione del gelato artigianale – ha spiegato Martina Morotti , Responsabile Marketing Mo.Ca - Tra gli obiettivi di MO.CA, c’è lo sviluppo di un prodotto di gelateria buono e genuino, lavorato con materie prime di eccellente qualità, sia grazie alla selezione delle principali aziende del settore, sia creando una personale linea di gelateria, ideata sulla base delle specifiche richieste della clientela e basata su severi criteri selettivi”.

A conclusione, l’intervento dell’assessore Zangoli, ha evidenzato come il Gelato sia stato riconosciuto come eccellenza italiana e la nostra regione, in particolare, possa vantare tante importanti aziende del settore, il tutto a riconoscere come SantarcanGelato si inserisce pienamente in un percorso turistico e di valorizzazione delle realtà locali.