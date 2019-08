Ciclista rimprovera ragazza in mezzo la strada, il fidanzato di lei lo prende a pugni

| 09:36 - 21 Agosto 2019

Mentre è in bici chiede ad una ragazza di spostarsi dal tragitto e viene picchiato dal fidanzato di lei. La vicenda si è svolta a Cattolica. Un ciclista 50enne aveva invitato più volte la ragazza a togliersi dal centro della strada. Il fidanzato 30enne di lei, infastidito dalla situazione e dai toni, ha affrontato il ciclista. Ne è nato un diverbio finito con un cazzotto al naso del 50enne che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il 30enne, in vacanza a Cattolica, è stato denunciato per lesioni.