Rimini, verde pubblico lasciato all'incuria

Attualità

Rimini

| 09:22 - 21 Agosto 2019

Buongiorno, con la presente vi segnalo una situazione di mancanza manutenzione al verde pubblico, tale da non rendere neanche più visibile la segnaletica stradale posta lungo la via Walter Ceccaroni a Rimini, sia in prossimità delle rotonde sia adiacente alle curve come si evince dalle foto in allegato. Si auspica un intervento da parte dell'amministrazione comunale riminese per ripristinare la corretta visibilità della segnaletica stradale prima che tale incuria causi un incidente stradale. Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485