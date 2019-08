Serie C girone B: formazioni e rose del Rimini e delle 19 squadre In casa biancorossa ufficiale il portiere Sala e potrebbe tornare Montanari, due rinforzi per il Gubbio

Sport Rimini | 08:49 - 21 Agosto 2019 Gerardi e Ventola, neo attaccanti del Rimini, impegnati in amichevole con il Forlì. A cura di Riccardo Giannini



ARZIGNANO (4-3-3): TOSI - TAZZA PASQUALONI Bigolin BARZAGHI - VALAGUSSA CASINI BALESTRERO - PATTARELLO CAIS ROCCO. In panchina: CAIO PIRANA; TESCARO, BACHINI, BOZZATO; Hoxha, Maldonado, RUSSO, PERRETTA, Antoniazzi; ANASTASIA, Cavaliere, FERRARA.



CARPI (4-3-1-2): NOBILE - PELLEGRINI SABOTIC LIGI LO MOLINO - Jelenic Pezzi SABER - MAURIZI - Arrighini Vano. In panchina: ROSSINI, Mascolo; ROSSONI, VAROLI, SARZI PUTTINI; CARTA, GRIECO, FOFANA, Saric, Maroni; Romairone, ROLFINI, CARLETTI, VAN DER HEIJDEN.



CESENA (3-4-3): MARSON - RICCI Brignani SABATO - Capellini ROSAIA FRANCO Valeri - BORELLO SARAO RUSSINI. In panchina: Agliardi, STEFANELLI; MADDALONI, Ciofi, BRUNETTI, Poggi; ZERBIN, De Feudis, FRANCHINI, VALENCIA; CORTESI, BUTIC, JASSEY.

FANO (4-3-3): VISCOVO - TOFANARI DIOP DI SABATINO BOCCIOLETTI - CARPANI PARLATI PAOLINI - SAID TASSI BALDINI. In panchina: FASOLINO; RICCIARDI, GATTI, DE VITO; SAPONE, MASSARDI; GJUCI, SARLI.



FERALPI SALO' (3-5-2): LIVERANI - ALTARE Giani Legati - ZAMBELLI Scarsella CARRARO Magnino Contessa - Caracciolo CECCARELLI. In panchina: De Lucia; ELEUTERI, RINALDI, TRAVAGLINI, Mordini; Miceli, Pesce, Guidetti, HERGHELIGIU, MAURI, Rigamonti; Maiorino, STANCO, BERTOLI, Tirelli.



FERMANA (4-3-3): PALOMBO - DE PASCALIS Comotto Scrosta Sperotto - RICCIARDI Urbinati MANTINI - BACIO TERRACINO Cognigni D'Angelo. In panchina: Valentini, RENZI; MANETTA, SORAGNA, Ceriani; Iotti, MANE', ISACCO, BELLINI, VENTURI, GIORGIO; PETRUCCI, LIGUORI, Zerbo, MOLINARI, Cremona, FIUMICETTI, PEDRONI.



GUBBIO (4-3-3): RAVAGLIA - LAKTL Maini BACCHETTI FILIPPINI - SBAFFO Benedetti Malaccari - Battista CESARETTI MANCONI. In panchina: ZANELLATI; RAFA MUNOZ, KONATE', ZANONI; EL HILALI, Ricci, Conti, CENCIARELLI; De Silvestro, BANGU, MELI, Tavernelli, Di Cato.



IMOLESE (4-3-1-2): Rossi - Garattoni Boccardi Carini VALEAU - ALIMI D'ALENA PROVENZANO - MANIERO - LATTE LATH PADOAN. In panchina: LIBERTAZZI, SERI; Checchi, DELLA GIOVANNA; ARTIOLI, MARCUCCI, TENTONI, Belcastro; VUTHAJ, SALL.



MODENA (3-4-3): NARCISO - INGEGNERI Perna STEFANELLI - BEARZOTTI Boscolo Papo PEZZELLA VARUTTI - LAURENTI ROSSETTI TULISSI. In panchina: GAGNO, PACINI; MATTIOLI, Zaro, CARGNELUTTI, POLITTI; Rabiu, DAVI', DE GRAZIA, Duca, Spaviero; SODINHA, Ferrario, SPAGNOLI.



PADOVA (3-5-2): Minelli - Capelli KRESIC Cherubin - DAFFARA GERMANO RONALDO CASTIGLIA FAZZI - MOKULU Marcandella. In panchina: Merelli, Burigana; RONDANINI, PELAGATTI, Andelkovic, BARAYE, LOVATO, CAZZARO; Serena, Mandorlini, Lordkipanidze; GABIONETTA, PIOVANELLO, SOLERI, Moro, BUNINO, SANTINI.



PIACENZA (4-3-1-2): DEL FAVERO - ZAPPELLA Silva Della Latta IMPERIALE - GIANDONATO Bolis Marotta - CATTANEO - CACIA PAPONI. In panchina: BERTOZZI; EL KAOUKAKIBI, Pergreffi, NANNINI; Corradi, Nicco; Sestu, Sylla, La Mesta.



RAVENNA (3-5-2): CINCILLA - Ronchi Jidayi SIRRI - NIGRETTI D'ERAMO PAPA Selleri RICCHI - Raffini Nocciolini. In panchina: Spurio; GRASSINI, Pelizzari, Maltoni, PURRO; Martorelli, MUSTACCIOLO, Fiorani, Sabba; FYDA.



REGGIANA (3-5-2): VENTURI - Spanò ESPECHE MARTINELLI - KIRWAN Staiti ROSSI VARONE LUNETTA - MARCHI SCAPPINI. In panchina: VOLTOLINI, Narduzzo; LIBUTTI, Albertini, Rozzio, SANTOVITO, FAVALE; ZANINI, RADREZZA, HARUNA; RODRIGUEZ, Sanat.



RIMINI (3-5-2): SALA - BOCCACCINI Ferrani Nava V. - FINIZIO CIGLIANO Palma A. Candido PICASCIA - GERARDI ZAMPARO. In panchina: Scotti, SANTOPADRE, Nava G.; OLIANA, SCAPPI, Magi; MANCINI, VAN RASENBEECK, Variola, SILVESTRO, Angelini, Pari; PETROVIC, BELLANTE, VENTOLA, Arlotti.



SAMBENEDETTESE (4-3-3): SANTURRO - Rapisarda Miceli Biondi GEMIGNANI - PANAIOLI ANGIULLI Gelonese - ORLANDO CERNIGOI FREDIANI. In panchina: RACCICHINI; Di Pasquale, Zaffagnini, TRILLO', Maracantoni; PIREDDA, Bove, Brunetti, Rocchi, GAROFALO; Volpicelli, Di Massimo.



SUD TIROL (4-3-1-2): CUCCHIETTI - IERARDI POLAK Vinetot Fabbri - Tait Berardocco Morosini - CASIRAGHI - Romero ROVER. In panchina: TALIENTO, Grbic; CROCCHIANTI, ALARI; GATTO E., Fink, TROVADE; PETRELLA, MAZZOCCHI, Turchetta.



TRIESTINA (4-4-2): Offredi - SCRUGLI Malomo Lambrughi Formiconi - Procaccio Steffé GIORICO Mensah - Costantino Granoche. In panchina: Matosevic, Rossi; Codromaz, ERMACORA, Frascatore; Coletti, PAULINHO, Maracchi, Beccaro, SALATA; Hidalgo, GOMEZ, FERRETTI, GATTO, Vicaroni.



VICENZA (4-3-1-2): Grandi - CAPPELLETTI PADELLA Bizzotto BARLOCCO - EMANUELLO SCOPPA Cinelli - Giacomelli - Guerra MAROTTA. In panchina: Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bonetto, LIVIERO; Zonta, Zarpellon, Pontisso, Parolin; Gashi, Tronco, Arma, Curcio.



VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel - SANTACROCE Rossi Sirignano VANNUCCI - CAZZOLA DANIELI Onescu - Danti - ODOGWU LUPOLI. In panchina: CHIESA, Sibi; PINTON, CURTO, PELLACANI, Manfrin; Lavagnoli, GASPERI, Casarotto, Merci, FERMO; Manarin, MAGRASSI, Bridi.



VIS PESARO (4-3-1-2): GOLUBOVIC - ADORNI LELJ Gennari PEDRELLI - Lazzari Paoli RUBBO - Voltan - GRANDOLFO MALEC. In panchina: BIANCHINI, Ciacci; Romei, GIANOLA, FARABEGOLI, CAMPEOL; Botta, Gabbani, EJJAKI, MISIN, Tessiore; PANNITTERI, TASCINI, RICCIULLI, Gaudenzi, Renzi.



Nota: aggiornate al 20 agosto