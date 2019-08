Ciclista investito mentre attraversa le strisce pedonali in via Marecchiese. grave 36enne

Cronaca

Rimini

| 19:53 - 20 Agosto 2019

Brutto incidente poco prima delle 16.00 di martedì 20 agosto in via Marecchiese, all'altezza del civico 101, in prossimità della rotonda di via Caduti di Mrzabotto. Un ciclista mentre stava attraversando le strisce pedonali è stato investito da un'auto che percorreva la carreggiata in direzione Rimini. Il ciclista, di 36 anni, è finito contro la vettura. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che dopo aver immobilizzato il ferito e prestato le prime cure lo hanno trasportato al 'Bufalini' di Cesena con un codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la dinamica e le eventuali responsabilità. Spetterà a loro capire se il 36enne stava attraversando le strisce portando la bicicletta a mano oppure no.