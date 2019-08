Rimini Calcio, tesserato il portiere over ex Samb Andrea Sala

Sport

Repubblica San Marino

| 17:41 - 20 Agosto 2019

Il Rimini ha perfezionato l'ingaggio di Andrea Sala, portiere classe ’93. Dopo il debutto in C2 con la casacca della Pro Patria, 2 presenze nella stagione 2010-11, una importante esperienza nel settore giovanile dell’Inter. Nel campionato 2012-13 il ritorno a Busto, sempre in C2 con all’attivo 27 gettoni di presenza, poi il triennio alla Ternana in Serie B per un totale di 16 presenze. Nella stagione 2016-17 l’approdo alla Reggina, 37 presenze in C, poi una nuova esperienza in B con la casacca delle Fere per complessive 14 presenze. Nello scorso campionato ha difeso i pali della Sambenedettese, in Serie C, scendendo in campo in 24 occasioni. Andrea ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per il secondo. Ora i portieri in rosa sono quattro.