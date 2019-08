Calcio sammarinese: Toni Rodriguez rinforza l'attacco de La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 17:27 - 20 Agosto 2019

Rodriguez (in maglia gialla) ai tempi del Bellaria, impegnato in una sfida contro il Rimini.

La Fiorita ha scelto il tassello mancante per completare il proprio attacco. E’ Antonio Manuel Rodriguez de Miguel l’ultimo arrivo in casa gialloblù. Trentadue anni, nativo di Don Benito in Spagna, il nuovo acquisto della formazione di Montegiardino è reduce da tre stagioni con la maglia del Diegaro, con il quale ha centrato il salto dalla Promozione all’Eccellenza. In precedenza aveva militato in Serie D nelle fila di Ribelle e Bellaria Igea Marina e, prima ancora, ha vestito le maglie di diversi club di Segunda División B, la terza serie del campionato spagnolo.

Fratello maggiore dell’attaccante del Chievo Alejandro Rodríguez, “Toni” ha già una sfida personale da vincere.

“Mio fratello ha fatto e sta tuttora facendo una bella carriera – dice -; ha segnato gol in Serie A e in Serie B. Non sarebbe male passargli avanti e segnare un gol in Champions League un giorno… Sarebbe un bel modo per sfotterlo! A parte le battute, mi auguro davvero di poter vincere il campionato e giocare la Champions, so che questa squadra è attrezzata per farlo, speriamo di poter raggiungere l’obiettivo. Sono contento di questa scelta e molto curioso. Dopo aver giocato in Spagna e in Italia affronto un campionato per me nuovo. Non vedo l’ora di iniziare”.

Antonio Rodriguez conoscerà compagni e staff tecnico giovedì, giorno in cui è fissato l’inizio della preparazione.