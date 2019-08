FOTO Modelle e influencer di Instagram alla cena sospesa nel cielo di Cattolica

Attualità

| 17:24 - 20 Agosto 2019

Modelle e influencer di Instagram con le sorelle stiliste Feleppa.

Francesca e Veronica Feleppa, le sorelle gemelle stiliste fondatrici dell’omonimo brand di abbigliamento Made in Italy, hanno scelto un evento speciale con influencer, modelle e celebrity per celebrare il lancio nei negozi della collezione Autunno Inverno 2019/2020: una cena sospesa a 50 metri di altezza nel cielo di Cattolica.



L’evento, organizzato in collaborazione con Dinner in the Sky, ha visto la partecipazione di un parterre di influencer tutte vestite Feleppa: Eleonora Olivieri, Anna Penello, Veronica Bagnoli, Alessandra Sgolastra, Federica Benincà con Ettore Gliozzi, Erika Barbato con Antonello Carozza, Alessia Cammarota con Aldo Palmeri, Carlotta Scarlini con Andrea Filippi.

Per loro cena speciale sui cieli di Cattolica, in uno splendido tavolo imperiale che una gru (a tempo di musica) ha sollevato fino a 50 metri di altezza. Una cena esclusiva con vista mozzafiato, un vero e proprio evento, unico nel suo genere, che è stato anche cliccatissimo sui social, grazie ad una platea di oltre 7 milioni di follower.

Sospesi nel cielo insieme ai commensali, un dj ha mixato musica mentre lo chef ha preparato i piatti sul momento con uno showcooking.



“Possiamo dire di aver portato la nostra nuova collezione in un luogo in cui non avevamo ancora sfilato… il cielo! – dicono le sorelle Francesca e Veronica Feleppa - Grazie alla collaborazione con Dinner in the Sky, abbiamo trascorso una serata fantastica nel cielo di Cattolica e abbiamo potuto vivere un’esperienza unica”.