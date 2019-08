FOTO Riccione in delirio per Elodie ed Elettra Lamborghini

| 16:09 - 20 Agosto 2019

Colpo d’occhio straordinario lunedì sera in piazzale Roma. In migliaia hanno partecipato alla serata di Deejay On Stage con un cast tutto al femminile, un trio esplosivo composto da Myss Keta, Elettra Lamborghini e Elodie.

Già durante il soundcheck del pomeriggio c’era una vera folla ad attendere le tre artiste, così come in tantissimi hanno letteralmente assediato gli ingressi degli hotel che le ospitavano, con la speranza di un veloce saluto e di un selfie.

Alle 21.30 il piazzale era già talmente pieno che poco dopo le 22 le forze dell’ordine hanno disposto di chiudere i varchi di controllo (in moltissimi sono rimasti fuori), così da garantire che la serata si svolgesse come sempre in massima sicurezza e tranquillità.

Immediatamente dopo i concorrenti del contest sono salite sul palco le special guest. La prima ad esibirsi è stata la misteriosa ed irriverente Myss Keta, l’interprete della hit Pazzeska con il featuring di Gue Pequeno. Divenuta in pochi mesi un fenomeno di culto Myss Keta è sicuramente uno dei personaggi dell’anno: con il suo fare provocatorio si è fatta strada su You Tube fino ad arrivare a conquistare un pubblico sempre più numeroso e collaborazioni come quelle con Gué Pequeno, Mahmood, Gabry Ponte, Gemitaiz, Luché e molti altri.

Nell’estate 2018 è stata ospite dei Tafuzzy Days di Riccione, il festival di musica indie e indipendente che ha lanciato, tra gli altri, Calcutta e Lo Stato Sociale.

Al termine della sua esibizione, a sorpresa il duetto con Elodie sulle note di Le ragazze di Porta Venezia. L’amatissima cantante romana ha ulteriormente scaldato la piazza con i suoi recenti successi, brani che dominano in radio e nelle classifiche come Pensare male e Margarita.

Un vero e proprio boato ha accolto l’ingresso in scena di Elettra Lamborghini, uno dei personaggi più amati dalle giovani e giovanissime, un vero fenomeno sui social (4,6 milioni i follower su Instagram) che presidia con sempre più disinvoltura anche il terreno della musica. Esplosa l’anno scorso con il singolo Pem Pem, ha pubblicato quest’anno il suo primo album, Twerking Queen, che contiene alcuni featuring con cantanti di spicco, come Childsplay, MC G15, Pitbull, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno.

Sotto il palco, ad assistere all’esibizione, anche il padre dell’artista, Tonino Lamborghini, patron della famosissima casa automobilistica.