Rimini Calcio, per fare l'abbonamento l'ufficio al Romeo Neri è aperto fino a sabato

Sport

Rimini

| 15:26 - 20 Agosto 2019

Il tecnico Renato Cioffi e l'amministratore unico Giorgio Grassi.



Le vicende societario hanno minato la fiducia dei tifosi e la loro pazienza. Molti non hanno sottoscritto l'abbonamento: un segno di sfiducia. Comunque per chi ancora volesse aderire alla campagna “Io C sarò” del Rimini F. C. e sottoscrivere il proprio abbonamento alla stagione sportiva 2019-20, questa settimana l’ufficio posto sotto la Tribuna Centrale dello stadio “Romeo Neri” sarà aperto sino a venerdì dalle 17 alle 19.30. Nella giornata di sabato le tessere si potranno sottoscrivere dalle 10 alle 12.30.

Gli abbonamenti potranno anche essere sottoscritti nel seguente punto vendita:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)