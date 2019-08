Latitante da più di tre mesi, spacciatore individuato e arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:14 - 20 Agosto 2019

Arresto della Polizia (foto di repertorio).

Alle 10.30 circa di lunedì 19 agosto, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna ha fermato un 21enne albanese. I poliziotti, aggregati come rinforzo al personale della Questura di Rimini, hanno verificato l'identità del giovane, che è risultato ricercato in campo internazionale dalle autorità albanesi per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di diversi chili di marijuana, nascosti nella propria abitazione. Le autorità albanesi avevano così emesso lo scorso 2 maggio un mandato di arresto nei confronti del giovane, a seguito della condanna a 5 anni di reclusione. La Polizia ha quindi condotto il latitante al carcere dei Casetti di Rimini, dove è tuttora recluso in attesa dell'estradizione.