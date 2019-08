Calcio Promozione: Novafeltria rinforza l'attacco con l'ex professionista Mezgour

Sport

Novafeltria

| 22:09 - 21 Agosto 2019

Adil Mezgour con la maglia del Lentigione (Foto www.parlandodisport.it).

Dopo il ripescaggio in Promozione, il Novafeltria Calcio ha riaperto la campagna acquisti per rafforzare l'organico a disposizione di mister Mugellesi dopo il salto di categoria. E' ufficiale l'arrivo di Adil Mezgour, attaccante di 36 anni con trascorsi in Serie C e una carriera altrimenti spesa interamente in Serie D, fatta eccezione per la passata stagione, quando ha giocato nell'Eccellenza modenese. Il trasferimento a Rimini di Mezgour, per ragioni extracalcistiche, è stato l'occasione per concretizzare questo colpo da parte della società del presidente Thomas Grazia. Mugellesi ora a disposizione tre attaccanti "over" importanti per la categoria: Mezgour, Muratori e Di Filippo.