Riccione città del cinema: ospiterà le riprese di un film della Lucky Red

Attualità

Riccione

| 14:27 - 20 Agosto 2019

Palco in piazzale Roma a Riccione.

La città di Riccione sarà la protagonista di un film a firma Lucky Red che comincerà a girarsi nel mese di settembre.



Dopo settimane di incontri riservati si può finalmente svelare l’importante progetto che la casa cinematografica guidata da Andrea Occhipinti ha in serbo per l’immediato futuro, un progetto che coinvolge a pieno titolo Riccione e ne fa la scena dell’intero racconto.



“In questi anni il nostro impegno sul cinema è cresciuto sempre più – commenta il sindaco Renata Tosi – a partire dalle Giornate di Ciné, che, oltre ad un valore oggettivo per la città, rappresentano un canale privilegiato per promuovere la “settima arte”. L’industria cinematografica, ormai di casa a Riccione grazie a Ciné e al suo patron Remigio Truocchio, ha così deciso di investire sulla nostra città per ambientarvi uno dei film protagonisti della prossima stagione”.

La Lucky Red, la prestigiosa casa cinematografica italiana che ha prodotto e distribuito in questi anni pellicole di successo nazionale ed internazionale e pluripremiata recentemente per Lo chiamavano Jeeg Robot e Sulla mia pelle, sta lavorando a questo nuovo progetto che vede al centro Riccione, con un partner internazionale.

Già iniziati da tempo i sopralluoghi per un film dall’anima giovane e fresca, ambientato in una delle tanti estati che rendono uniche le vacanze a Riccione.

Ancora top secret invece il cast, che si preannuncia però ricco di sorprese.



A partire da una delle scene principali del film, un concerto che avrà come protagonista uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e come palcoscenico la grande arena sul mare di piazzale Roma, un set che sicuramente richiamerà a Riccione migliaia di fan (in via di definizione in questi giorni le istruzioni per la partecipazione e per iscriversi come comparse).



“Questa produzione è un’occasione straordinaria per Riccione – aggiunge l’assessore al turismo Stefano Caldari. Sappiamo tutti cosa significa in termini di immagine e di attrattiva essere la location di un film importante, un ritorno mediatico incalcolabile. I contenuti del soggetto – che non si possono ancora rendere pubblici – ci somigliano: parlano di storie di ragazze e ragazzi, estati al mare, amori e amicizie; richiamano, attualizzandole, le splendide immagini di Claude Nori e di Un’estate con te, la mostra fotografica che abbiamo scelto per raccontare la bella stagione. La produzione di Lucky Red garantisce qualità e autorevolezza e rappresenta per noi un’occasione di promozione eccezionale”.



Nei prossimi giorni saranno via via comunicati protagonisti, storia, modalità di partecipazione alle riprese.