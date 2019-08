Calcio Promozione: Vis Misano pesca a Gubbio, arriva il 19enne Torreggiani

Sport

Misano Adriatico

| 14:20 - 20 Agosto 2019

Lucas Torreggiani, attaccante del Vis Misano.

Nuovo acquisto per il Vis Misano, che annuncia il tesseramento di Lucas Torreggiani, 19enne attaccante proveniente dal Gubbio. Con il passaggio di Ilario Cuomo al Cattolica SM, la società biancoazzurra è alla ricerca di un portiere da affiancare al riconfermato Giacomo Sacchi. I ragazzi di mister Bucci scenderanno in campo mercoledì alle 20, al campo sintetico Misano Football City, con lo Spontricciolo; ultima "sgambata" prima del debutto in Coppa Italia Promozione previsto per domenica alle 16.30 allo Stadio Santamonica di Misano.