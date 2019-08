Cattolica: ancora aperte le iscrizioni al soggiorno termale a Montegrotto Terme

Attualità

14:16 - 20 Agosto 2019

Coppia di anziani alle terme con gli istruttori.

Auser (associazione per l'invecchiamento attivo), in collaborazione con il Comune di Cattolica, Servizi sociali, organizza un turno di soggiorno termale rivolto a pensionati o persone in età pensionabile a Montegrotto Terme (Padova) dal 22 settembre al 5 ottobre 2019 (13 notti/14 giorni). La quota base di partecipazione è di 610 euro. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione telefonando ai seguenti numeri: 0541/778111 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed al numero 3351211977 (sig. Zani Paolo). I partecipanti al soggiorno termale sono tenuti a presentare il certificato medico attestante l'idoneità al soggiorno termale.