Con Bimbobell il Natale è d'estate sulla spiaggia di Torre Pedrera

| 13:53 - 20 Agosto 2019

Bimbobell show.

Il Natale d'estate torna sulla spiaggia di Rimini grazie all'animazione di Bimbobell. Domenica 25 agosto dalle 9 alle 12 al bagno Amerigo 59 di Torre Pedrera tanto divertimento in spiaggia per le famiglie a partire dalle 9 con il truccabimbi della campionessa di body painting Arianna Barlini. Alle 10 distribuzione dei cappellini di Natale per i bimbi, a seguire lo spettacolo di Bimbobell con musica, giochi, magie, premi Hasbro Gaming e Figurine Panini. Alle 11.30 arriverà Babbo Natale, con panettone e brindisi per tutti.