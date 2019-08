L'Odissea rivive con i Fratelli di Taglia nell'anfiteatro del museo di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 12:54 - 20 Agosto 2019

Reading dell'Odissea con i Fratelli di Taglia.

Giovedì 22 agosto secondo appuntamento epico di “Cortili al tramonto” del Museo archeologico di Verucchio che presenterà presso il proprio Anfiteatro l’Odissea della Compagnia Fratelli di Taglia.



A dare il via alla serata sarà (dalle ore 20) un delizioso aperitivo composto da un calice di vino e deliziose proposte finger food del territorio preparate da ProLoco di Verucchio (3 euro a persona) da gustare alle ultime incantevoli luci del tramonto del borgo romagnolo.



A seguire (dalle ore 21,30) sarà il magico momento del reading degli attori della Compagnia Fratelli di Taglia presentando per la seconda volta l’Odissea! A prendere voce e vita saranno tutte le avventure di Ulisse da Troia fino ad Itaca grazie a Daniele Dainelli, Giovanni Ferma e alla sorprendente mano artistica di Massimo Modula che in tempo reale interpreterà con video disegni dal vivo i vari momenti del percorso epico e saranno proiettati su schermo gigante.