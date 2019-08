Calcio Eccellenza: altri due giovani per la Fya Riccione, Cecchi e Tamagnini

Sport

Riccione

| 12:45 - 20 Agosto 2019

Da sinistra Filippo Cecchi e Piero Tamagnini.

La Fya Riccione ufficializza il doppio arrivo di Piero Tamagnini classe '99 dal San Marino e di Filippo Cecchi classe '98 dal Torconca. Due mancini esterni che daranno qualità e corsa alla formazione riccionese pronta per l'esordio casalingo di domenica in Coppa contro il Coriano e nel campionato di Eccellenza il 1 settembre contro il Masi Torello.



"Sono due giovani che abbiamo seguito e voluto fortemente" puntualizza il DS Beppe Terenzi "puntiamo molto su entrambi per far crescere ulteriormente la nostra squadra sia sotto il profilo tecnico che del dinamismo". Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale della squadra che potrebbe essere arricchita da un ultimo colpo di mercato.