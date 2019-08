Misano, non rispetta gli arresti domiciliari, ora finirà in carcere

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:26 - 20 Agosto 2019

Era ai domiciliari ma andava in giro tranquillamente, ora dovrà tornare in carcere. Protagonista della vicenda un 22enne di origine albanese residente a Misano Adriatico. Il giovane era agli arresti da luglio per alcuni reati inerenti agli stupefacenti. E' stato arrestato lunedì dai Carabinieri di Misano in ottemperanza ad un ordine di carcerazione che sostituisce la precedente misura cautelare. Secondo quanto appurato il 22enne non seguiva quanto impostogli dal giudice a seguito del processo per direttissima. I Carabinieri hanno verificato le mancanze del giovane e le hanno comunicate all'Autorità Giudiziaria che ha emesso l'ordine di carcerazione.