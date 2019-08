Storie di Strada alla scoperta delle bellezze riminesi con "Avvocato di strada Onlus"

Attualità

Rimini

| 11:00 - 20 Agosto 2019

Venerdì 23 agosto avrà luogo il primo appuntamento di Storie di Strada, un format realizzato per sostenere e far conoscere l’attività di Avvocato di Strada Onlus (associazione che fornisce tutela legale gratuita a chi vive in strada) sia il territorio della provincia di Rimini.

“Abbiamo capito che svolgere attività di volontariato sul territorio e conoscerne la Storia fossero due aspetti da tenere assieme”.

“Assieme a Serena Di Cugno, guida e accompagnatrice turistica, scopriremo la città nei suoi monumenti più rappresentativi, come l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio, passando per l'antico foro presso Piazza Tre Martiri. Conosceremo insieme la storia di Eutyches proprio dentro casa sua - l'antica Domus del Chirurgo - per poi osservare tutti gli oggetti che l'arredavano, conservati presso il Museo della Città”

Il ritrovo è in Piazza Cavour alle ore 20.30. La quota di iscrizione è di 15 €, gratis fino ai 14 anni e comprende l'ingresso alla Domus del Chirurgo e al Museo della città. Parte del ricavato andrà a sostenere le attività di Avvocato di strada Onlus a Rimini.

Iscrizione obbligatoria a eventiavvocatodistradarimini@gmail.com

L'associazione Avvocato di Strada Onlus nasce a Bologna nel 2000, con l'obiettivo di tutelare i diritti delle persone senza dimora per favorirne il ritorno alla vita comune. Nel 2018 i volontari che prestano gratuitamente i propri servizi sono più di 1000, nelle 54 sedi presenti in tutta Italia.

Per informazioni sulle attività dell’associazione: www.avvocatodistrada.it