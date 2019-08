Cronaca

Rimini

| 09:44 - 20 Agosto 2019

Tornano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata dai ladri. Brutto rientro per una famiglia di Rimini che ha trovato l'abitazione in zona Lagomaggio visitata da ignoti. I ladri sono riusciti a forzare la cassaforte portando via circa 70mila euro tra denaro e monili. Sull'episodio indaga la Polizia.