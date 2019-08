Scoperto tra la folla a Marina Centro, era stato espulso dall'Italia: arrestato

Cronaca

Rimini

| 19:26 - 19 Agosto 2019

Poliziotti a Rimini (Foto di repertorio).

E' stato trovato in viale Vespucci, benché fosse stato già espulso dal territorio italiano. Nuovo arresto per un 24enne magrebino, ora recluso nel carcere dei Casetti di Rimini: dovrà scontare due anni di pena per spaccio, prima di essere sottoposto a una nuova espulsione dal territorio italiano. La precedente era stata disposta dal Tribunale di Caltanissetta. Il giovane è però rientrato sul territorio italiano ed è finito nuovamente in manette per il reingresso illegale. Merito dell'esperienza degli uomini della Squadra Volante, che domenica hanno notato il soggetto tra la folla a Marina Centro, mentre si muoveva con fare sospetto. Al controllo sono emersi i carichi giudiziari pendenti.