Nega di aver rubato una catenina d'oro, ma la teneva nascosta in bocca

| 19:17 - 19 Agosto 2019

Scippo della catenina (foto di repertorio).

La Squadra Volante della Polizia di Rimini ha arrestato un 31enne napoletano, responsabile del furto di una catenina d'oro. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica in via Flaminia a Rimini, alla discoteca Altromondo Studios. Un ragazzo stava parlando con gli amici quando si è accorto che qualcuno gli stava sfilando la catenina d'oro che portava al collo. Si è girato e ha visto il 31enne, che ha negato con forza il furto. In effetti sembrava non aver con sè la refurtiva. Il personale addetto alla sicurezza ha chiamato la Polizia: alla fine si è scoperto che il giovane napoletano aveva rubato la catenina e l'aveva messa in bocca, nel tentativo di non farsi scoprire. E' stato arrestato: il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma a Napoli.