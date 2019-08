Incidente mortale a Villamarina, lo scontro fatale tra uno scooter e un Fiat Ducato

Cronaca

Cesenatico

| 17:09 - 19 Agosto 2019

Ambulanza (foto di repertorio).

Incidente mortale, in mattinata a Villamarina di Cesenatico. A perdere la vita, nello scontro tra un'auto e uno scooter, un giovane che mercoledì avrebbe compiuto 20 anni, Ledio Cerriku di origini albanesi e residente nella cittadina romagnola. Erano le 9.30, quando il ragazzo, in sella al suo 'Piaggio Liberty' si è scontrato - all'altezza dell'incrocio tra via Bramante e via Raffaello - con un Fiat 'Ducato' guidato da un 37enne residente nelle colline del Cesenate, intento a svoltare a sinistra. Il 19enne ha sbattuto violentemente la testa ed è rovinato sull'asfalto. Nonostante indossasse il casco, è morto praticamente sul colpo: il medico del 118, dopo disperati tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Lo scooter della vittima è finito sotto le ruote anteriori del furgone: per questo motivo sono stati chiamati i Vigili del fuoco per estrarre il motore semidistrutto.