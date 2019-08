Insulti sui social, la riminese Gessica Notaro 'smaschera' hater

Attualità

| 17:02 - 19 Agosto 2019

Gessica Notaro.

Gessica Notaro, la showgirl riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, ha segnalato sui suoi canali social un 'hater'. "Penso sia ora che certi individui si assumano la responsabilità di ciò che dicono. E per la cronaca, i veri animalisti sono altri", scrive l'ex partecipante a Miss Italia, pubblicando un commento di Facebook di un utente, facendone nome e cognome. L'utente, rivolgendosi a una donna, aveva scritto: "Hai visto il profilo di sta put...na fa l'addestratrice di delfini. Ti facessero fare la fine di quella di Rimini, un po' di cloro buttato dove dico io e cambia idea al volo". Si tratterebbe di un commento che le è stato segnalato da amici, fatto da una persona che Gessica non conosce. In tanti le hanno risposto, invitandola a denunciare. "Brava", le ha scritto su Instagram Selvaggia Lucarelli. La showgirl riminese era stata addestratrice al delfinario di Rimini e attaccata sui social da sedicenti animalisti.