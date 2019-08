FOTO Dai fuochi d'artificio al concerto di Matthew Lee, ferragosto ricco di eventi a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 15:23 - 19 Agosto 2019

Piazza Primo Maggio di Cattolica durante il concerto di Matthew Lee.

Bilancio positivo per gli eventi di ferragosto di Cattolica. Dal concerto di giovedì sera del pianista Matthew Lee, che ha riempito Piazza Primo Maggio, al comico Uccio che domenica sera ha fatto sorridere i tantissimi che sono arrivati a godersi il suo spettacolo all’Arena della Regina. Commenti dai toni entusiastici da parte di categorie ed operatori economici, turisti e cittadini, per il grande spettacolo dei fuochi d’artificio del Ferragosto cattolichino che hanno illuminato la Regina e tenuto incollati con gli occhi al cielo migliaia di persone. Senza dimenticare che il giorno seguente, venerdì 16, in Piazza del Tramonto è andata in scena la “Notte magica delle Vongole” che ha richiamato tantissima gente. Vongole, risotto, vino e buona musica hanno deliziato cittadini e turisti. Nel weekend, inoltre, è arrivato in Piazza Primo Maggio un vero e proprio Schoolbus che ha portato i più piccoli nel mondo spettrale di Lego Hidden Side. Sabato c’è stato spazio anche per la finale del 1° Trofeo Cattolica Beach Bocce: la coppia Pietro Temporali e Francesco Rotondi, vincendo in finale contro Paolo Cerri e Daniele Cecchi, si è aggiudicata il torneo che dalla metà di giugno si è svolto presso gli stabilimenti balneari di Cattolica. Infine, un momento culturale ieri con la presentazione, sempre in Piazza del Tramonto, di “Obtorto collo”, il noir d’esordio di Camilla H. Maturi pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti. A dialogare con l’autrice c’erano Daniela Bartoli e l’ospite d'onore Raffaello Tonon. Ad aprire la serata il saluto del Sindaco Mariano Gennari e l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. "Per noi il Ferragosto è il Capodanno dell’estate, ma anche una sorta di giro di boa della nostra stagione - aveva commentato il Sindaco Mariano Gennari. Ringrazio tutti i nostri cittadini che prestano il lavoro nelle imprese turistiche e che come ogni anno hanno saputo tenere alto questo nostro Dna del saper accogliere con amicizia. Un Dna che è quello della Romagna, terra del sorriso e dell’ospitalità. Un ringraziamento ai turisti che hanno scelto nuovamente Cattolica ed a quelli che sono qui per la prima volta. L’amministrazione si è adoperata alacremente per garantire bellissimi eventi, momenti di svago, appuntamenti che ci hanno fatto ritrovare nelle piazze”.