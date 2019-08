Rivoluzione digitale con il 5G, arrivano i corsi per spiegarlo a cittadini e imprese

Attualità

Rimini

| 15:10 - 19 Agosto 2019

Telefonino connesso alla rete 5G (foto di repertorio).

Per accompagnare la profonda trasformazione digitale che il 5G comporterà, Tim dopo l'estate lancerà specifiche iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale rivolte a cittadini e imprese, "finalizzate a far capire le opportunità offerte dalla tecnologia e dal web per la gestione della vita quotidiana". Lo afferma in una nota il gruppo tlc spiegando che "i corsi saranno gratuiti e svolti sia on line sia nelle diverse sedi di Tim Academy e in altri spazi presenti sul territorio". E' quanto emerge dalla presenza del gruppo al Meeting di Rimini dove l'azienda, tra i main partner dell'evento, partecipa alla manifestazione per illustrare le potenzialità del 5G attraverso alcuni esempi di applicazioni digitali e servizi innovativi che contribuiranno allo sviluppo tecnologico del Paese. Per l'intera durata della manifestazione, Tim sarà infatti presente nella Hall Centrale di Rimini Fiera con un'area dedicata alla nuova tecnologia, dove i visitatori avranno la possibilità di testare alcune tra le più significative applicazioni già disponibili.