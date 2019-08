Rimini Calcio, anche l'Under 14 ha cominciato la preparazione

Sport

Rimini

| 15:06 - 19 Agosto 2019

La rosa dell'Under 14 del Rimini Calcio.



E' scattata ufficialmente anche l'avventura della formazione Under 14, da quest'anno affidata alle cure di mister Lorenzo Magi. I biancorossi si sono radunati venerdì allo stadio "Romeo Neri" mentre questa mattina, sul sintetico di Miramare, hanno svolto la prima seduta di allenamento della stagione.



LA ROSA



Portieri Cerretani Luca, Jashari Cristian

Difensori Bachiocchi Tomas, Brisku Brayan, Cucchi Matteo, Imola Francesco, Tamburini Filippo, Urcioli Dennis, Zighetti Alberto (in prova)

Centrocampisti Ciavatta Jacopo, Cesarini Giovanni, Gabellini Tommaso, Giometti Cristiano, Hassler Luca, Mini Mattia, Serrao Andrea (in prova), Volonghi Leonardo

Attaccanti Capicchioni Gabriel, Giacomini Luca, Paganini Diego, Rubino Mattia, Sposato Matteo



LO STAFF



Allenatore: Lorenzo Magi

Allenatore in seconda e preparatore atletico: Alex Fattori

Preparatore dei portieri: Daniele Sapori