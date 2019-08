Attualità

Pennabilli

| 14:27 - 19 Agosto 2019

Giorgia Venturini in un'ospitata a Tiki Taka.

Giorgia Venturini entra nel cast fisso di Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico in onda domenica 25 agosto alle 21.30 su Italia 1. La Venturini affiancherà nel salotto degli opinionisti Wanda Nara, compagna e agente del calciatore Mauro Icardi, gli ex calciatori Christian Vieri e Antonio Cassano. Una nuova esperienza televisiva per la showgirl 36enne nata a Pennabilli, in Alta Valmarecchia, dopo l'Isola dei Famosi e alcune ospitate proprio a Tiki Taka e a Matrix.