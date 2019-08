Ruba il portafoglio a una 83enne intenta a fare la spesa al mercato di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:45 - 19 Agosto 2019

Borseggio (foto di repertorio).

Un 55enne di Potenza, da anni residente in Provincia di Rimini, è stato arrestato in flagranza per furto con destrezza. Sabato mattina l'uomo, con precedenti giudiziari, ha rubato il portafoglio a un'anziana riminese, ma è stato sorpreso dai Carabinieri e da un agente della Polizia Penitenziaria, impegnati in un controllo specifico nell'area del mercato cittadino. Il 55enne si muoveva con fare sospetto tra la folla in via Roma: si è avvicinato a una bancarella tra la gente, sfilando con abilità il portafoglio dalla borsa di una 83enne intenta a fare la spesa. E' stato però prontamente bloccato dai Carabinieri, che hanno restituito il bottino alla legittima proprietaria. L'anziana non si era accorta di nulla. Lunedì mattina il borseggiatore è stato condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di 640 euro di multa.