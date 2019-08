Turista accusa malore in acqua, salvato dai bagnini e ricoverato in ospedale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:25 - 19 Agosto 2019

Operazione di soccorso dei bagnini di salvataggio (foto di repertorio).

E' stato colto da malore mentre si trovava in acqua, ma il pronto intervento dei bagnini di salvataggio sembra aver scongiurato il peggio a un turista italiano di 77 anni. I fatti sono avvenuti alle 11.30 circa di lunedì 19 agosto ai bagni 42 di Bellaria: il bagnino di vedetta ha notato una persona riversa in acqua e ha subito dato l'allarme. In spiaggia sono poi intervenuti il personale del 118, che ha disposto il ricovero del 77enne in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini, e una pattuglia della Guardia Costiera.