La piazza dell'acqua del ponte Tiberio diventa un cinema all'aperto: successo per la rassegna

Attualità

Rimini

| 13:05 - 19 Agosto 2019

Tanto pubblico ai Tiberio Cine Picnic.

Una rassegna da tutto esaurito conclusa ieri sera, domenica 18 agosto, con una vera e propria festa in occasione del grande finale, la proiezione restaurata di "Amarcord" di Federico Fellini. Animazioni a tema e personaggi in costume hanno fatto rivivere atmosfere e suggestioni felliniane mischiandosi con le centinaia di persone che si sono ritrovate nella Piazza sull'Acqua nel bacino del ponte di Tiberio.



Una serata che, idealmente, si inserisce nel solco della preparazione dei grandi eventi previsti in occasione del centenario del Maestro, nel 2020. L'evento più atteso è quello della realizzazione del Museo internazionale Federico Fellini che, proprio ieri sera, è stato presentato e raccontato dal Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ai tanti riminesi e turisti presenti in una "piazza di relazioni vere, concrete. Una piazza di cultura e di sogni, come sarà il Museo Fellini".