Tennis, a Viserba avanza senza ostacoli Alessandra Mazzola

Sport

Rimini

| 11:21 - 19 Agosto 2019

Gran finale domani sera (martedì) alle 20.45 per il torneo Open femminile del Tennis Viserba (800 euro di mpntepremi). Oggi le semifinali, alle 18.30 la riminese Rubina De Ponti, ancora Under 18, sfida Nicole Fossa Huergo, in serata alle 20.30 la seconda semifinale tra la beniamina di casa, Alessandra Mazzola, che nei quarti ha avuto vita facile contro Cecilia Mazza, e l’altra riminese Emma Ferrini. Davvero intriganti le battute finali del torneo viserbese, in campo giocatrici che spesso sono impegnate a livello di circuito Itf Women’s Tour.

Quarti: Mazzola (2.3, n.1)-Cecilia Mazza (2.5, n.8) 6-0, 3-0 e ritiro, Emma Ferrini (2.5, n.12)-Serena Gugnali (2.4, n.4) 5-1 e ritiro, Nicole Fossa Huergo (2.6, n.11)-Giulia Pasini (2.5, n.11) 6-1, 6-3, Rubina De Ponti (2.4, n.2)-Vittoria Modesti (2.5, n.10) 6-2, 7-5.