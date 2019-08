Cronaca

| 10:58 - 19 Agosto 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Tragico incidente stradale a Valverde di Cesenatico, un 19enne ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto lunedì mattina poco dopo le 9.30 in viale Sanzio incrocio con viale Bramante, il viale che costeggia la ferrovia. Lo scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio, ha coinvolto un'auto e una moto. Ad avere la peggio, come detto, un 19enne. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica, Vigili del Fuoco e Carabinieri.