La seguono in bagno, la palpeggiano e le rubano il telefono, brutta serata per una 15enne

Cronaca

Rimini

| 08:44 - 19 Agosto 2019

Va in bagno, viene seguita da tre ragazzi, palpeggiata e derubata del telefono. Protagonista della vicenda una 15enne riminese che si trovava in un locale della riviera per trascorrere la serata con le amiche. La ragazzina ha raccontato di essere stata avvicinata dai tre in bagno che l'avrebbero pesantemente palpeggiata, prima di portarle via il telefono e sparire. La ragazza si è rivolta alle amiche e poi ai genitori. E' stata visitata in ospedale per escludere la possibilità di una violenza. Insieme ai genitori ha poi raccontato tutto ai Carabinieri che stanno cercando di identificare il terzetto.