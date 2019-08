Rimini Calcio, seconda sconfitta in Coppa Italia: la Vis Pesaro vince di misura 1-0

Sport

Rimini

| 22:39 - 18 Agosto 2019

L'attaccante del Rimini Gerardi.

Il Rimini desta una buona impressione nel primo tempo della sfida con la Vis Pesaro, poi Cioffi pensa al campionato cambiando l'assetto tattico e la squadra finisce sconfitta 1-0. E' stato un Rimini autorevole nella prima parte di gara, con un assetto guardingo e un Picascia piuttosto vivace sulla fascia sinistra. Ha funzionato l'esperimento di Scappi come mediano davanti alla difesa, a fare da frangiflutti, con Palma e Candido più liberi di creare da mezzali. Ma la prova dei due giocatori di creatività dell'organico biancorosso non è stata particolarmente brillante. Nella ripresa Cioffi è passato al 4-3-1-2 inserendo anche il baby Angelini, classe 2003. La squadra ha perso compattezza e ha subito gol al 59' da una bella giocata di Grandolfo, abile a servire l'inserimento di Tessiore, il cui destro non ha dato scampo a Scotti. Al 64' Zamparo, tra i migliori, colpisce il palo con un sinistro da fuori area, ma sul capovolgimento di fronte Grandolfo pareggiava il conto dei legni. Il Rimini ha chiuso la partita con Nava e Picascia difensori centrali (Ferrani, recuperato da un infortunio, non aveva ancora 90 minuti nelle gambe) e con la certezza che sia necessario reperire sul mercato un centrocampista fisico e un altro centrocampista under.



VIS PESARO - RIMINI 1-0

MARCATORE: 59' Tessiore.



VIS PESARO (4-3-1-2): Bianchini - Adorni (82' Romei) Gennari (Lelj dal 46') Farabegoli Campeol - Rubbio (20' Misin) Paoli Ejjaki (65' Pedrelli) - Tessiore - Grandolfo Voltan (66' Pannitteri).

In panchina: Ciacci, Gabbani, Botta, Ricciulli, Tascini. All. Pavan.



RIMINI (3-5-2): Scotti - Boccaccini (46' Angelini) Ferrani (66' Silvestro) Nava - Finizio (46' Van Ransbeeck) Candido Scappi (69' Mancini) Palma Picascia - Zmparo Gerardi (46' Bellante).

In panchina: Santopadre, Nava G., Pari, Petrovic, Ventola. All. Cioffi.



ARBITRO: Caldera di Como.

NOTE: ammonito Boccaccini, recupero 2'+4'.