Assaltano il furgone delle videolottery con la pistola e rubano 6000 euro in pieno giorno Indagini a Riccione dei Carabinieri dopo il furto avvenuto in via Udine da parte di due uomini in moto

Cronaca Riccione | 16:19 - 18 Agosto 2019 Rapina con la pistola (foto di repertorio). Il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Riccione, guidato dal Capitano Marco Califano e dal Tenente Maurizio Guadalupi, sta indagando sulla rapina subita da un dipendente di una ditta che si occupa della raccolta del denaro delle slot e delle videolottery, fatti avvenuti nel pomeriggio di venerdì. L'uomo stava guidando il suo furgone, quando in via Udine a Riccione è stato avvicinato con una scusa da due individui in sella a una moto. Uno dei due ha estratto una pistola, forse un giocattolo, e si è fatto consegnare il denaro, circa 6000 euro. I due avevano il volto travisato dal casco.