Furto di gioielli da 40.000 euro nell'hotel a quattro stelle di Riccione

Cronaca

Riccione

| 14:28 - 18 Agosto 2019

Furto di gioielli (foto di repertorio).

E' stata probabilmente una banda di professionisti a derubare dei gioielli una donna lombarda in vacanza a Riccione con il marito. Il colpo è avvenuto sabato in un hotel a quattro stelle della Perla Verde: la donna, rientrando verso le 14.30 in camera dopo il pranzo, si è accorta della sparizione della piccola cassaforte dentro alla quale custodiva gioielli del valore di circa 40.000 euro. Immediatamente la donna ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini, partendo dalle immagini delle telecamere poste all'esterno dell'albergo e nelle zone limitrofe, per individuare i responsabili. La banda ha preparato il colpo in modo scrupoloso: sapevano in quale stanza colpire ed è stato sufficiente forzare la porta della camera per poi mettere le mani sul ricco bottino.