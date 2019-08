Colto da malore durante un'escursione sul Carpegna, salvato dalla protezione civile di Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 14:17 - 18 Agosto 2019

I soccorritori con il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini.

Momenti di paura, domenica mattina 18 agosto, per un escursionista durante la camminata del risveglio al passo del Trabocchetto sul monte Carpegna. L'uomo, colto da malore, è stato soccorso prontamente dalla protezione civile di Pennabilli, che con propri mezzi lo ha condotto in una zona raggiungibile dal personale sanitario del 118. "Si sottolinea che il gruppo di Pennabilli era l'unico presente in un evento simile che conta migliaia di persone", spiega l'amministrazione comunale di Pennabilli. In una nota, il sindaco Mauro Giannini "ringrazia il gruppo comunale per l'impegno e la presenza constatante e sottolinea come i reali fatti, smentiscano le forvianti voci di chi voleva morto il gruppo comunale di Protezione Civile di Pennabilli".